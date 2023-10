Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Präventionsmobil der Polizei Baden-Württemberg wird im November an drei Tagen hintereinander Station in Edingen-Neckarhausen machen: "Das ist etwas Besonderes, denn das Mobil gibt es nur einmal in Baden-Württemberg, und wir können es gleich drei Tage nutzen", stellte Bürgermeister Florian König in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend fest.

Gerade jetzt zur dunkleren Jahreszeit seien gemeinsame Präventionsveranstaltungen mit der Polizei wichtig. Im ersten Tagesordnungspunkt dieser Sitzung ging es um die polizeiliche Kriminal- und Verkehrsstatistik in Edingen-Neckarhausen für das vergangene Jahr. Hierzu waren Bernd Schmidt, Leiter des Polizeireviers Ladenburg und Peter Maier, Leiter des Polizeipostens am Messplatz in Edingen, vor Ort. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei bezeichnete König als "sehr gut und konstruktiv". Und dass man den Posten in Edingen habe, sei sehr wichtig.

Eines war zunächst deutlich: Nach den coronabedingt ruhigen Jahren stieg der Anteil an Straftaten in 2022 um 40 Prozent an. Allerdings muss man das auch gleich relativieren, denn darunter fällt das sogenannte "Erschleichen von Leistungen", zumeist Schwarzfahrer, die bei sechsstündigen Schwerpunktkontrollen am Bahnhof in Edingen erwischt werden. Allerdings, so Schmidt, kamen von 125 Ertappten nur sieben aus Edingen-Neckarhausen. Insgesamt verzeichnet die Statistik für die Doppelgemeinde 618 Straftaten bei einer Aufklärungsquote von 53,9 Prozent.

Im Jahr 2021 wurden 443 Delikte verzeichnet, 2020 waren es noch 533, 2019 sogar 891. Die Zahl der Rauschgift-Tatbestände ging geringfügig um 8,7 Prozent von 23 auf 21 Fälle zurück. "Das wird sicher gegen null gehen, wenn Cannabis freigegeben wird. Dann gehen aber wahrscheinlich die Verkehrsdelikte hoch, wenn jeder glaubt, er dürfe einen Joint rauchen", kommentierte der Revierleiter.

Körperverletzungen gab es ebenfalls weniger, sie sanken von 39 auf 31 Fälle. Es gab auch weniger angezeigte Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung – ihre Zahl sank von 13 auf zehn, die Häufigkeit von Hausfriedensbruch ging von zehn auf sechs Fälle und Wohnungseinbrüche von acht auf vier Fälle, häusliche Gewalt von sieben auf drei und Gewalt gegen Polizeibeamte von zwei auf null zurück.

Dafür gab es 35,8 Prozent mehr Fälle von Straßenkriminalität, ganz genau 148 im Vergleich zu 2021, wo es 109 waren. Eklatante Zunahmen sind bei Fahrraddiebstählen (von 24 auf 54), Vermögens- und Fälschungsdelikten (von 49 auf 189, davon allein Erschleichen von Leistungen 107) und Sachbeschädigungen (von 71 auf 100) zu verzeichnen. Verkehrsunfälle gab es insgesamt 248, elf weniger als zuvor.

Auf Nachfrage von Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) sagte Schmidt, es gebe auch bei der Polizei Probleme, Nachwuchs zu finden. Tatsächlich seien vor zwei, drei Jahren noch fünf Kollegen im Posten Edingen tätig gewesen, momentan seien es vier. Es gebe da ein kleines Defizit. Ein Beamter war beispielsweise sechs Monate lang zur Bundesgartenschau in Mannheim abgeordnet.

Helmut Koch (UBL) bat darum, nachts gegen zwei, drei Uhr häufiger eine Streife zum Bahnhof in Edingen zu schicken. Gestrandete Bahnfahrer randalierten dort während der Wartezeit auf den Frühzug. Walter Heilmann (OGL) erkundigte sich nach der Dauer, bis nachts ein Streifenwagen vor Ort sein könne. Tagsüber dauere es 15 bis 20 Minuten, nachts ginge es schneller, meinte Schmidt. "Sie und Ihre Kollegen machen unseren Ort sicher – danke für Ihre Arbeit", sagte Markus Schläfer (CDU).