Edingen-Neckarhausen. (nip) Bürgermeister Florian König teilte dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit, dass der Seniorenbeirat Mitte April und der Kinder-, Jugend- und Schulausschuss am 13. Mai um 17 Uhr tage. Am 11. April findet zudem eine Rundfahrt für Senioren statt.

König sagte auch, die Fertigstellung des Kreisels zwischen dem neuen Gewerbegebiet in den Milben und den