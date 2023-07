Edingen-Neckarhausen. (skv) "Adami", das ist das kretische Wort für "gemeinsam" – und ein Ort des gemeinsamen Wohlfühlens dürfte die gänzlich umgestaltete Gaststätte am Edinger Messplatz auch wirklich werden. Nach nur vierwöchiger Umbau- und Renovierungszeit eröffneten die aus Griechenland stammende Maria Katseli und ihr auf Kreta geborener Mann Michalis Papadomanolakis das frühere "El El" unter neuem Namen und im ganz neuen Ambiente, konzipiert als Bistro und Bar mit kretischem Flair und mit lauschigem Freisitz.

Dessen Plätze waren bei der Einweihung am Freitag prompt restlos belegt – ein deutliches Zeichen dafür, wie wichtig und wie willkommen eine ansprechende und gemütliche Gaststätte für die Belebung des Edinger Messplatzes ist.

Komplett entkernt hatte das Pächterpaar Anfang Juni das nach knapp 25 Jahren geschlossene Bistro "El El" übernommen. Viele frühere Stammgäste erkundigten sich schon im Vorfeld und dann auch während der Umbauzeit, wie es denn dort nun gastronomisch weitergehe. Wobei vor allem der Hinweis, dass die Gaststätte kein Raucherlokal mehr sein wird, bei den meisten Nachfragenden auf Erleichterung und Zustimmung stieß.

Im "Adami" will das Pächterpaar am Nachmittag – wie in den allerersten Jahren des "El El" – vor allem Kaffee und Kuchen anbieten; abends wird aus dem Café-Bistro eine mediterrane Bar, wo Snacks, kretische und griechische Vorspeisen wie auch süße Desserts gereicht werden. Der nun hellere, nüchternere und klarer gestaltete Gastraum ist mit weißen, schwarz bestuhlten Vierertischen eingerichtet, die sich, wie Maria Katseli im RNZ-Gespräch unterstrich, für Gruppen, aber auch flexibel zusammenstellen lassen. Was bleiben soll, ist das beliebte Pub-Quiz am Donnerstagabend.

Und auch Live-Musik wird es im "Adami" weiterhin geben. Gleich zur Einweihung griff Gitarrenbarde "Stips" zu Hellas-Klassikern wie "Griechischer Wein", "Ein Schiff wird kommen" oder "Ich träume manchmal von Athen" in die Saiten. Anschließend unterhielten Susi und Roland Surblys als Duo "2 Cafés longs" das Publikum mit französischen, englischen und deutschen Pop-Hits und -Evergreens. Auch Wettergott Petrus zeigte sich von seiner besten Seite, und so war der einhellige Tenor an diesem Eröffnungsabend: "Das kann hier richtig toll werden!".