Basel/Schriesheim. (RNZ) Die 24-jährige Singer-Songschreiberin Zoë Më wird mit dem Titel "Voyage" das Gastgeberland Schweiz vertreten. Mit ihrem Chanson lädt Zoë "auf eine Reise zu mehr Menschlichkeit ein", wie sie gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sagt.

Die 1,80 Meter große Frau, die sich selbst gerne als "kleine Fee" bezeichnet, wurde als Zoë Anina Kressler in Basel geboren. Was viele jedoch nicht wissen: Im Alter von zweieinhalb Jahren zog die Familie nach Schriesheim, wo Zoë dann auch zur Schule ging. Sechs Jahre lang lebte die Familie in der Stadt an der Bergstraße.

2009 zog die Familie zurück in die Schweiz – in den zweisprachigen Kanton Fribourg. Bereits mit zehn Jahren begann Zoë, eigene Lieder zu schreiben. Seither prägt die Liebe zur französischen Sprache ihre Musik. Trotzdem sie in der Schule Mobbing erlebte, ließ sie sich zur Oberstufenlehrerin ausbilden.