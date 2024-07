Von Konrad Bülow

Wiesloch/Mühlhausen. Die Angeklagte im Prozess am Landgericht Heidelberg ist viel herumgekommen: Bevor sie Mitte November vergangenen Jahres in Mühlhausen und Wiesloch zwei Frauen die Portemonnaies stahl und die erbeuteten EC-Karten am Geldautomaten einsetzte, hatte sie der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem in Karlstadt bei Würzburg, in Hanau und in