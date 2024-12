Dossenheim. (lesa) Nach dem folgenschweren Wasserrohrbruch, der am Mittwoch in Dossenheim eine Straßenabsenkung und große Schäden an Fahrbahn und einem Haus "Im Reigart" auslöste, schreiten nun die Reparaturarbeiten voran. "Die Schadensstellen sind gesichert; eine Baufirma ist beauftragt und wird am Montag Kapazitäten haben, sich um die Wiederherstellung der Straße und des Gehweges sowie im

