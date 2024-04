Von Doris Weber

Dossenheim. Menschen lieben es, Urlaub an anderen Orten zu verbringen und dort Typisches kennenzulernen. Mit dem Projekt "Naturparke kulinarisch" holt der Naturpark Neckartal-Odenwald die regional typische Vielfalt der im Land insgesamt sieben Naturparke auf die Teller, ohne dass Interessierte in den Südschwarzwald oder an die Donau reisen müssen. Zusammen