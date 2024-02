Dossenheim. (lew) Ein Teil der Dossenheimer Straßenbeleuchtung ist am Wochenende ausgefallen. Das bestätigte Netze-BW-Sprecher Jörg Busse am Montag auf RNZ-Nachfrage. Nach Rücksprache mit den Kollegen vor Ort könne er mitteilen, dass von dem Ausfall der Straßenbeleuchtung insgesamt etwas weniger als ein Viertel der Kommune betroffen war: ein Teil der Hauptstraße, "Im Reigart" sowie die Nebenstraßen, Teile des Gassenwegs und im Zuge der Schaltmaßnahmen kurzzeitig ein weiterer Teil des Oberdorfs.

"Die Störung ist der Netze BW am späten Samstagabend gemeldet worden", so Busse. Daraufhin sei die Störung noch in der Nacht behoben worden, sodass gegen 2.30 Uhr die Straßenbeleuchtung wieder voll funktionsfähig war. Wer am Samstag um diese Zeit etwa von einer Fastnachtsfeier nach Hause kam, musste diesen Weg im Dunkeln antreten.

Ursache für die Störung war dem Sprecher zufolge ein Kurzschluss in einem Kabel, der die Sicherung zum Auslösen brachte. "Das betroffene Kabel wurde ausgeklemmt, die Lampen können durch das übrige Netz problemlos betrieben werden." Lediglich eine Lampe könne derzeit nicht versorgt werden. Die genaue Fehlerstelle werde nun mit Hilfe eines Kabelmesswagens eingemessen und die Reparatur soll zeitnah erfolgen.