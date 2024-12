Dossenheim. (dw) Die Anwohnerin war merklich empört. Als Bewohnerin im "Haus Osmia" in der gleichnamigen Straße sei sie immer wieder Zeugin rücksichtsloser Autofahrer. Und in einem der geschilderten Fälle habe sie eine rücksichtslose Autofahrerin beobachtet, die ihre Fahrzeuge nach Gutdünken in der geschwindigkeitsreduzierten Einbahnstraße abstelle.

Das täten diese nicht wie vorgesehen,