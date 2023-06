Dossenheim. (luw) Laute Musik im Wald – oder zumindest in der Nähe – hat sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Letztlich blieb der Einsatz aber ohne Erfolg: Die "Übeltäter" wurden nicht gefunden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ging bereits am Samstagabend der Alarm bei der Feuerwehr der Bergstraßengemeinde ein. "Amtshilfe" lautete um 22.28 Uhr das Stichwort: Damit werden meistens Einsätze bezeichnet, im Rahmen derer beispielsweise eben die Polizei Unterstützung von der Feuerwehr benötigt. Also rückten die Einsatzkräfte in Richtung Steinbruchweg aus, wo die Beamten im Waldgebiet vor einer Schranke standen. Genau um diese ging es auch bei der "Amtshilfe": Wie Polizeisprecher Philipp Kiefner auf Nachfrage der RNZ erklärte, mussten die Feuerwehrleute diese öffnen. Dabei kam ein Spezialschlüssel zum Einsatz, in dessen Besitz unter anderem die örtliche Wehr ist.

Der Grund: "Mehrere Anwohner hatten uns gemeldet, dass sehr laute Musik aus dem angrenzenden Waldstück hervordrang", wie Kiefner berichtet. Die Beamten machten sich auf die Suche nach der Quelle dieses Lärms – und konnten noch weiträumiger suchen, nachdem die Wehr die Schranke geöffnet hatte. Die Polizisten zogen durch den dunklen Wald, konnten laut Kiefner aber niemanden finden.