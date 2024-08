Dossenheim. (lesa) Erst auf, dann zu, dann wieder auf und wieder zu: Es ist ein munteres Wechselspiel, das sich zuletzt am Radweg unterhalb der Bundesstraße B3 auf Höhe des Einkaufszentrums "Am Petrus" zutrug. Der Weg ist bekanntlich wegen Bauarbeiten und gesperrt – theoretisch zumindest.

Denn Unbekannte – ob umleitungsunwillige Radfahrer oder einfach Unruhestifter – legten zuletzt wie berichtet selbst Hand an und rückten die Absperrungen beiseite, sodass ungehindertes Passieren wieder möglich war. Dabei blieb es aber nicht: In der vergangenen Woche gesellten sich noch mutmaßliche Vandalen dazu, die die Beschilderung abrissen und ins benachbarte Grün warfen – wo sie dann bis zum gestrigen Mittwochvormittag lagen. Aber nicht allein.

Denn dann griff ein Phänomen, was so mancher vom eigenen Sperrmüll kennt: Legt man erst mal Schrott und altes Zeug vor die Haustür, dauert es meist nicht lange, bis andere ihren eigenen Müll dazu legen. Und was für Müll das war: Erst wurde der Grünstreifen zum Friedhof für ein augenscheinlich defektes Fahrrad ohne Sattel, dann wurde ein herrenloser Einkaufswagen mit den herausgerissenen Schildern am Wegesrand "geparkt".

Wer aber ist zuständig für den Geh- und Radweg, dem hier mehrmals übel mitgespielt wurde? Und damit auch dafür, dass sich hier keine inoffizielle Müllhalde entwickelt und die Sperrung ernstgenommen wird?

Eine Anfrage beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab Aufschluss – und offenbar das Startsignal für ein Kommando der zuständigen Behörde: "Unser Amt für Straßen- und Radwegebau hat heute Vormittag den ordnungsgemäßen Zustand vor Ort wiederhergestellt", teilte Kreissprecherin Silke Hartmann mit. Die Sperrung inklusive Umleitung nämlich ist wegen Umrüstungsarbeiten an der Ampelanlage Heinrich-von-Kleist-Straße notwendig geworden, die der Landkreis durchführt. Und wohl auch zeitnah beendet: "Diese Arbeiten werden voraussichtlich Ende nächster Woche abgeschlossen sein", so Sprecherin Hartmann weiter. "Sämtliche Verkehrssicherungsmaßnahmen wie auch die Umleitung für den Radverkehr werden dann anschließend zurückgebaut."

Und zwar von den Zuständigen – nicht von Radlern, Unruhestiftern oder Vandalen.