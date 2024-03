Von Nicolas Lewe

Dossenheim. Mehr Männer. Dagegen hätte sie nichts einzuwenden, meint Christa Winkler. Die 85-Jährige organisiert die "Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte", die alle vier bis sechs Wochen im Martin-Luther-Haus in Dossenheim stattfinden. Das Angebot gibt es in der bis heute bestehenden Form seit 2009. Winkler ist für die evangelische Kirchengemeinde von Anfang an dabei.

35 bis 40 Teilnehmer kommen zu den Treffen, die sich mit verschiedenen Gast-Referenten stets unterschiedlichen Themen widmen. Mehr als zwei Männer sind selten dabei. Die Frauen sind größtenteils über 50, die meisten über 60 Jahre alt. Dabei müsse niemand Angst haben, zu den Treffen zu kommen. Winkler beschreibt die Atmosphäre als "locker", die Hemmschwelle sei niedrig.

Der Samstagvormittag habe sich dabei als Veranstaltungstag etabliert. Um 10 Uhr beginne sie normalerweise mit ihrer Begrüßung und der Einstimmung in den Tag, dann werde gefrühstückt, wobei die Gesprächsthemen "querbeet" ausfallen. "Die Leute sollen sich wohlfühlen", beschreibt die Organisatorin ein ihr wichtiges Anliegen.

Gegen 11 Uhr beginne dann der Vortrag, über den man sich anschließend gerne noch unterhalten könne. Dass das Angebot neben Alleinlebenden auch für Interessierte geöffnet wurde, sei vor fünf bis sechs Jahren geschehen – noch vor der Corona-Pandemie. Ob jemand alleinlebend ist oder interessiert, diese Frage werde natürlich niemandem am Eingang gestellt.

Als Erfolg für das Angebot verbucht Winkler, dass die Teilnehmer bei Weitem nicht nur aus Dossenheim kommen, sondern ihren Angaben nach auch aus Weinheim, Ketsch, Heidelberg, Mannheim oder Schriesheim.

Beim vier- bis sechswöchigen Rhythmus komme man auf zehn bis elf Treffen im Jahr. Einmal pro Jahr gebe es auch ein "Outdoor-Angebot", wie zum Beispiel einen Besuch des Tuberkulose-Museums in Heidelberg.

Die Palette der Referenten bei den "Indoor-Treffen" reicht von Prof. Gerd Auffarth, Ärztlicher Direktor der Universitäts-Augenklinik Heidelberg, bis hin zu einer Clownin aus Bad Kreuznach. "Wenn ich irgendwo etwas Interessantes lese oder selbst auf einem spannenden Vortrag war, schreibe oder rufe ich die Leute an, um zu fragen, ob sie auch einmal zu uns kommen wollen", berichtet Christa Winkler von ihrer Anwerbe-Strategie für Referenten.

Auch unter den Teilnehmern der "Frühstücksgespräche" höre sie sich immer wieder um, ob nicht jemand etwas beizutragen hat. So wie beim jüngsten Treffen die Historikerin Christel Deeg-Schmitt, die über Hexen referierte.

"Die Leute können auch nur zum Thema kommen, nicht zum Frühstücken", erklärt Winkler. Was sie besonders freut: "Es haben sich schon Freundschaften entwickelt." Und das auch über die "Frühstücksgespräche" hinaus zum Kaffeetrinken, für Theaterbesuche oder zum Spazierengehen. Freundschaften zu schließen, sei für sie ein Hauptziel des Angebots der Kirchengemeinde. Denn, wer Freunde hat, ist bekanntlich weniger alleine.

Als kleinen Wermutstropfen empfindet es die 85-Jährige, dass keine Kinderbetreuung angeboten werden kann. Anfangs seien Mütter mit Kindern gekommen. Generell verstehe sie das Angebot aber schon so, dass auch Jüngere kommen können. "Die Leute merken, wenn ihnen da zu viele Alte sind." Viele würden den Austausch mit Älteren – einige Stammgäste sind über 80 Jahre alt – aber als Bereicherung empfinden.

"Jeder, der möchte, kann kommen", sagt Winkler und ist überzeugt davon, dass mit den "Frühstücksgesprächen für Alleinlebende und Interessierte", die auf eine Initiative des Ältestenrats zurückgehen, eine "Marktlücke" geschlossen wurde. Dankbar sei sie ihrem Team, das ihr zuverlässig beim Einkaufen und bei der sonstigen Vorbereitung helfe.