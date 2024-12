Dossenheim. (cm) "Stille Nacht" wird wieder gesungen. Eine dunkle Nacht erlebten viele Dossenheimer in der Nacht auf Montag – zumindest teilweise und auf den Straßen. Auf Facebook wurde ein großflächiger Ausfall der Straßenlaternen gemeldet – unter anderem in der der Jahnstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Randstraße, im gesamten Wohngebiet "West II" und entlang der Bundesstraße B3.

Zuvor soll es zum Beispiel im Frauenpfad schon Probleme gegeben haben. "In letzter Zeit passiert das öfter – dafür sind die Lampen dann tagsüber eingeschaltet", schrieb ein Nutzer. Was war los? Die RNZ fragte beim Stromnetzbetreiber Netze BW nach.

Dessen Sprecher Hans-Jörg Groscurth erklärt, dass der Ausfall "innerhalb von kurzer Zeit" weitestgehend behoben gewesen sei. "Einige wenige Leuchten fehlen wohl noch", so Großcurth am Montag. Die Fehlersuche mit einem Messwagen lief am Montag noch. Je nach Art des Fehlers sei die Reparatur mehr oder weniger schnell möglich.