Von Katharina Bock

Dossenheim. 800 bunte Handabdrücke hängen im Innenhof der Museumsscheuer in Dossenheim. Die Abdrücke sind 20 Jahre alt, teilweise mit knappen Sprüchen versehen, wie beispielsweise derjenige von Holger Buchwald, heutiger Stellvertretender Leiter der Stadtredaktion: "Gib mir fünf…". Die Jugendkunstschule (Jukusch) Heidelberg und Bergstraße sammelte diese Abdrücke nicht nur bei der RNZ, sondern auch in den Gemeinderäten, Schulen und Unternehmen in der Region. Zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Schule werden sie zusammen mit selbstgemalten Portraits von Schülerinnen und Schüler der Jukusch ausgestellt. Dieses große Ereignis feierte die Jugendkunstschule am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung in Dossenheim.

Kunst, Musik und Bewegung zu verknüpfen ist die Grundidee, die Gründerin Cornelia Hoffmann-Dodt 1984 dazu veranlasste eigene Kurse anzubieten und die Jukusch zu gründen. Nun, 40 Jahre später, wird in der Jugendkunstschule noch immer nach diesem Credo unterrichtet. Die Schüler und die Mitarbeiter vereint die Freude an der Kreativität, die Freiheit sich auszudrücken und natürlich die Begeisterung für Malerei. Die Gründerin bekam zu diesem Anlass und wegen ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements bei der Jubiläumsveranstaltung am vergangenen Sonntag die Bürgermedaille der Gemeinde verliehen.

"Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben." So begrüßt Bürgermeister David Faulhaber die Zuhörenden mit einem Zitat von Pablo Picasso. Sinngebend sei es, für alles was die Jukusch seit 40 Jahren praktiziert. Auch die Geschäftsführerin des Landesverbands der Kunstschulen Baden-Württemberg, Sabine Brandes, und die Vorsitzende der Jukusch Heidelberg-Bergstraße, Julia Philippi, sprachen ein freundliches Grußwort und amüsante Anekdoten.

Sämtliche Meilensteine im Überblick bietet jedoch Cornelia Hoffmann-Dodt selbst. Mit einem Zeitraffer der letzten Jahrzehnte unterstreicht sie die vielen Kunstinitiativen, die sie selbst mit der Jugendkunstschule seit deren Bestehen organisiert und begleitet hat. Neben Veranstaltungen wie Offene Atelier-Nachmittage, Ausstellungen oder Projekte zum Weltkindertag - auf der Neckarwiese - ist die Jukusch mit Kooperationsprojekten und bürgernahen Aktionen stark in die Gemeinde Dossenheim und deren Umgebung eingebunden. Der Film "Metamorphose", der 2014 von der Kunstschule produziert wurde, läuft aktuell als Vorspann zu den Kafka-Filmen im Karlstorkino. Bereits 2009 wurde das Tiergartenschwimmbad in Heidelberg von innen und von außen bemalt und 2012 generationsübergreifend unter anderem mit dem Haus Stephanus der längste Schal der Region gestrickt. Bei der Aktion "Landtag in Ton" wurden im Jahr 2012.164 Abgeordnete des Landtags von Teilnehmenden aus Jugendkunstschulen in ganz Baden-Württemberg – auch von der Jukusch - in Ton geformt. Im Jahr 2021 wandelte sich das Töpfern einzelner Abgeordneten ins Porträtieren. Anekdote am Rande: Die ehemalige Heidelberger Landtagsabgeordnete Theresia Bauer wurde am häufigsten gemalt.

Cornelia Hoffmann-Dodt posierte mit Jungkünstlerinnen. Fotos: Bock

Durch die Corona-Zeit geprägt wurde im Jahr 2021 das Open-Air-Atelier, der Jukusch-Garten in Dossenheim, eröffnet. Es gibt zwar keinen Strom und Wasseranschluss – da Naturschutzgebiet – aber dafür vergängliche Kunst im Einklang mit der Natur und die Möglichkeit einzelne Kurse unter freiem Himmel stattfinden zu lassen.

250 Schülerinnen und Schüler besuchen die Jugendkunstschule in Kursen. In Ferienprogrammen kommen noch mal so viele hinzu. Die künstlerische Bildung beginnt bereits mit zwei Jahren im Eltern-Kind-Kurs und mündet im Erwachsenenalter. Dazwischen gibt es ein breites Angebot zwischen "Musik-Kunst-Bewegung", Wochenendworkshops und individuellen Kreativangeboten.

Dieses Angebot erstreckt sich über die unterschiedlichen Standorte hinweg. So ist die Kunstschule an der Bergstraße in Dossenheim und Schriesheim, aber auch im benachbarten Heidelberg in den Stadtteilen Handschuhsheim, Weststadt und Bahnstadt vertreten. Die Feierlichkeiten sind übrigens noch nicht abgeschlossen. So findet die Jubiläumsfeier am Standort in Heidelberg im Herbst statt. Die Festlichkeiten werden in der Alten Aula der Pädagogischen Hochschule am Samstag, 12. Oktober, um 11 Uhr weitergehen. Man kann sich aber auch ungeachtet der Feierlichkeiten auf weitere spannende und innovative Vorhaben sowie fantasievolle Jahre der Jukusch mit ihren talentierten Nachwuchskreativen freuen.

Zum Jubiläum gratulierten David Faulhaber, Sabine Brandes, Lothar Binding und Julia Philippi (v.l.). Fotos: Bock

Eine Rückschau auf die Meilensteine der Jugendkunstschule Heidelberg und Bergstraße von ihrer Gründung bis heute:

> 1984 entsteht die Jugendkunstschule aus einem wissenschaftlich begleiteten Projekt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (PH). Cornelia Hoffmann-Dodt – damals noch Studentin – konzipiert somit die ersten Kurse der Musikalischen Malschule, auch "MuMasch" genannt.

> 1987 gründet sich hieraus der Verein Musikalische Malschule. Zudem werden die ersten Mitarbeitenden eingestellt.

> 1989 wird die Musikalische Malschule in die Jugendkunstschule Heidelberg umbenannt.

> Seit dem Jahr 1991 ist die Jukusch Mitglied im Landesverband Jugendkunstschulen Baden-Württemberg. Im selben Jahr wird eine Niederlassung in Dossenheim eröffnet und der Kindergarten "Konfetti" – für ihre erste Tochter, wie Cornelia Hoffmann-Dodt anmerkt – gegründet. Er schloss im Jahr 2022.

> Wegen des neuen Standorts, wird im Jahr 1992 der Name um die Bergstraße ergänzt. Die Jukusch erhielt somit den Namen, den sie heute immer noch trägt: Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße.

> 2005 eröffnet ein weiterer Standort an der Bergstraße in Schriesheim.

> Im Jahr 2012 wird die musisch- ästethische Kleinkindbetreuung "Paletti" in Handschuhsheim eröffnet. Ein- bis Dreijährige werden hier an Kunst und Musik herangeführt.

> 2021 öffnet das Open-Air-Atelier, der Jukusch-Garten, an der Bergstraße zwischen Dossenheim und Schriesheim. kbo