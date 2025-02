Dossenheim. (bmi) Farb- und geruchlos, brennbar: Propangas hat neben seinen Vorzügen auch tückische Eigenschaften. Bei einem Austritt ist Vorsicht angesagt – so auch am Donnerstagmorgen, als in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße ein Gaswarnmelder ausgelöst hatte.

Die Feuerwehr rückte um 9.20 Uhr aus. "Da der Bewohner befürchtete, dass Propangas, welches zum Kochen in der betreffenden Wohnung verwendet wird, ausströmen könnte, sperrten wir den entsprechenden Bereich ab", teilte sie mit.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung mit einem Atemschutztrupp und zwei Mehrgasmessgeräten – ohne weitere Feststellung.

Auch die Gasflaschen waren ordentlich verschlossen, womit wohl ein Fehlalarm des Gaswarnmelders vorlag und die Wehr samt Löschzug wieder einrücken konnte.