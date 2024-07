Von Doris Weber

Dossenheim. Das Fischerfest des Angelsportvereins ist aus drei Gründen jährlich wiederkehrender Magnet: Das idyllisch in den Feldern gelegene Vereinsgelände an der "Weidlach", wie sich Gewann und Anglersee nennen, die frisch gebratenen Fischvarianten und das Feuerwerk zum Abschluss des ersten von zwei Festtagen. Die Genusstiefe aller drei Gründe hängt unmittelbar mit dem Wetter zusammen. Das war, gelinde gesagt, zumindest am Samstag zurückhaltend freundlich. Den Besuchenden wurde davon unbeeindruckt Idylle, Fisch und Fischfrikadellen sowie Feuerwerk geboten. Steak und Bratwurst satt, kamen dafür manche sogar aus dem benachbarten Handschuhsheim und Neuenheim angeradelt – trotz unfreundlicher Wettervorhersage.

Vorsitzender Stephan Henrichs blieb auch angesichts der Wetterlage seinem trockenen Humor treu. Das strahlte wohl insgesamt atmosphärisch auf die Besuchenden und Helfenden aus. "Unsere Männer wollten eigentlich angeln, was beim Regen ausfiel", sagte etwa eine Besucherin. Die Frauen hätten dann wenigstens Fisch essen wollen, scherzte die Gruppe der "immer dieselben" gut gelaunt weiter. Der Zander war bei allen im Übrigen besonders beliebt und sehr gut angekommen. Sie hatten überdies Glück und einen Tisch auf der überdachten Veranda der Anglerhütte ergattert. So störte sie der Regen nicht und als dann noch angekündigt wurde, dass das Feuerwerk wie geplant stattfinden würde, blieben sie auch. Fledermäuse sausten übrigens schon vor der nächtlichen Beleuchtung wie aufgeschreckt am Ufer hin- und her.

Auf der bedachten Veranda ließ es sich beim Fischerfest auch zur Abendstunde gut aushalten. Vor allem Zander landeten auf den Tellern der Besucher. Das Feuerwerk am Abend sorgte zudem für Glanz. Foto: Kreutzer

Außerdem erklärte Patrick Günther, für die Weinheimer Firma AW-Pyrotechnik als Feuerwerker tätig, dass Regen das Funkeln und Knallen und Sprühen der Knallkörper gar nicht behindere. Die Feuerwerkskörper, die laut Fachmann in dieser Größenordnung nicht als Raketen, sondern Bomben bezeichnet werden, seien derart dick in Papier eingepackt, dass sie so schnell gar nicht aufweichen könnten. Das Problem sei eher, dass das Publikum, für das die Show stattfinde, ungern im Regen stehe. So baute er mit Frau und Schwager in aller Ruhe über eine Stunde lang die verschiedenen Batterien auf und deckte sie sicherheitshalber bis zum Beginn des Spektakels ab.

Schon im vergangenen Jahr hatte er sich um das nächtliche Schauspiel am Himmel gekümmert. Er legte noch einmal nach. Nach Anruf und nicht per App, wie Henrichs gescherzt hatte, wurde das Feuerwerk um 22 Uhr gezündet. "Psst" nennt sich die Batterie, die ohne Knall daherkommt. Einmal schien es, wie wenn ein funkelnder Vorhang vor den Himmel gezogen worden sei. Das prächtige Bild wurde mit Begeisterungsrufen und Applaus laut kommentiert. Ein anderes Mal prasselten die Funkelsterne vom Himmel wie Hagelkörner oder spannte sich ein Fächer auf. Hoch schossen die Bomben auf und wandelten sich in bunte Funkelblumen um. Es war märchenhaft. Dem Publikum, das sich trotz Nieselregens am Ufer des mit Fackeln abgesteckten Anglersees eingefunden hatte, gefiel die Zauberei. Aufgrund von Spenden war das Feuerwerk dieses Mal sogar etwas länger, erzählte Henrichs dankbar. Die Zuschauer hatten sich fast schon abgewandt, als es noch eine Art Zugabe gab.