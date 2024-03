Dossenheim. (bmi) Mitten hinein in die fröhliche Badestunde fiel der Schreckmoment: Ein Einjähriger hat am Sonntagmorgen seinen Zeigefinger im Ablauf einer Badewanne eingeklemmt. Feuerwehr und Rettungsdienst eilten um 9.22 Uhr nach dem Notruf zu in einem Mehrfamilienhaus in den Holunderweg. Dank einer Flüssigkeit konnte der Finger unbeschadet befreit werden – und der Junge wie seine Familie nach kurzem Schock wieder durchatmen.

"Mit unserem Eintreffen gelang es der Rettungswagenbesatzung, mittels Gleitgel den Finger unbeschadet aus dem Ablaufloch herauszuziehen", berichtete Dossenheims Kommandant Stefan Wieder. Die Feuerwehr werde bei so einer Einsatzlage immer mitalarmiert und der Notruf sei die richtige Wahl gewesen: "Wenn der Finger anschwillt, kann es schnell gefährlich werden und durch Blutunterversorgung zu bleibenden Schäden führen." Folglich war die Erleichterung bei der Familie nach der Rettung groß.

Die Angst des kleinen Patienten bei all dem Trubel linderte ein Feuerwehr-Teddy – auch die Geschwister wurden bedacht. "Das zeigte gleich eine positive Wirkung und wir konnten auch direkt sehen, dass der Finger voll funktionsfähig war", so Wieder. Für ähnliche Fälle und Maschinenunfälle sei die Wehr indes mit speziellen Einsatzmaterial ausgestattet und durch Lehrgänge geschult.