Dossenheim. (luw) Wer hineinkommt, kommt auch wieder heraus? Nicht immer. Diese Erfahrung hat nun die Dossenheimer Feuerwehr bei einem "tierischen Einsatz" mit einer Kröte gemacht – und das durch reinen Zufall im Rahmen einer Übung.

Kommandant Stefan Wieder berichtete hinterher gegenüber der RNZ, dass die sogenannte Absturzsicherungsgruppe der Wehr am Dienstagabend in einem Schacht am Feuerwehrhaus übte: "Das ist wie eine etwa drei Meter tiefe Zisterne, die mit einer Art Gullydeckel abgedeckt ist." Manchmal füllen die Einsatzkräfte diesen Schacht auch mit Wasser, um ihre Pumpen zu testen. Nun ging es aber darum zu üben, wie man einen Menschen rettet, der beispielsweise in einen Kanalschacht gefallen ist. Dabei entdeckten die Feuerwehrleute am Boden des Schachts aber eine Kröte.

"Sie war handtellergroß und muss wohl als Jungtier dort reingefallen sein", vermutet Wieder. Denn die Löcher in der Abdeckung des Schachts seien so klein, dass die Kröte in ihrer aktuellen Größe dort nicht durch gepasst hätte, sagt der Kommandant. Entsprechend geht er auch davon aus, dass das Tier im Schacht Nahrung gefunden und seit dem unbekannten Zeitpunkt seines Sturzes ordentlich an Gewicht und Größe zugelegt hat. Also "retteten" die Einsatzkräfte die Kröte und setzten sie im Bereich der Talstraße nahe des Waldes und eines Bachs aus.