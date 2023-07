Dossenheim. (agdo) Es zeichnet sich ein wenig ab: Die Dossenheimer hätten gerne mehr Gemütlichkeit und "chillige" Plätze im Ortskern. Das war zumindest das Echo, das am Mittwoch bei der Passantenbefragung am Wochenmarkt am Rathausplatz herauszuhören war.

Den Ortskern empfindet man als zu "zubetoniert", es fehlt an Begrünung in Verbindung mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten, um einen