Dossenheim. (bmi) Noch steht das alte Gebäude, zumindest in Teilen– die Abrissarbeiten sind aber eingeleitet. Das Haus der Begegnung geht als Projekt auf dem Papier gerade in die Realisierung über. Jüngst hat am Kronenburger Hof die Entkernung des Bestandsgebäudes begonnen. Die Arbeiten samt Abriss sollen rund vier Wochen dauern, wie die Gemeinde dazu mitteilte.

Auf dem der