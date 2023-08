Dossenheim. (lesa) Ein Container voller Kartonage ist am Montagnachmittag am Kaufland-Markt in der Gewerbestraße in Brand geraten. In der Folge kam es zu einem großen Einsatz der Feuerwehren aus Dossenheim und Heidelberg, die mit insgesamt 22 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren. Die gute Nachricht: Es kam niemand zu Schaden; die Wehren löschten das Feuer.

Der Brand war gegen 16.30 Uhr an einer Laderampe des Einkaufsmarktes entstanden, wo der Presscontainer stand. Wieso die Kartonagen Feuer fingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Feuerwehr sicherte zunächst den betroffenen Bereich und das Gebäude gegen die Flammen und sperrte den hinteren Teil des Parkplatzes ab. "Wir haben geschaut, dass alle Türen in dem Bereich zu sind und aufgepasst, dass die Lüftung keinen Rauch ansaugt", so Kommandant Stefan Wieder.

Dann forderten die Dossenheimer die Heidelberger Wehr mit deren Wechsellader-Fahrzeug an. Mit dessen Hilfe wurde der Container von der Laderampe weggezogen, entleert und gelöscht. "Nachdem keine Glutnester mehr feststellbar waren und auch die Förderschnecke am Gebäude abschließend kontrolliert war, übergaben wir die Einsatzstelle an den Betreiber", so die Feuerwehr. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz beendet, dem auch Bürgermeister David Faulhaber und Fachbereichsleiter Thomas Schiller beiwohnten.

Der Betrieb im Markt wurde nicht gestört. "Das lief sehr zivilisiert und ohne Schaulustige ab", so Wieder.