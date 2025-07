Dossenheim. (bmi) Er sorgt in der Ortsmitte für Erfrischung, wo sonst Wasser und Grün rar gesät sind. Die Brunnenanlage am OEG-Bahnhof schafft gerade in heißen Wochen wie diesen einen Mehrwert – wenn sie denn funktioniert.

Seit gut zwei Wochen ist jedoch die Pumpe der Anlage defekt. "Obwohl die Firma bereits kurz nach dem Ausfall beauftragt worden ist, kommt es zu einer