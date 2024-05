Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Es ist weiter Geduld gefragt. Die Vorarbeiten zur Erneuerung der Ampelanlage an der Bundesstraße B3 auf Höhe des OEG-Bahnhofs dauern weiter an. Diese war Ende März zum wiederholten Male ausgefallen. Seitdem herrschen an der Kreuzung Einschränkungen und eine provisorische Verkehrsregelung.

Großes Chaos oder lange Staus blieben bisher