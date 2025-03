Dossenheim. (cm) Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montag gegen 13.30 Uhr ein Auto in der Boschstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun eines dortigen Werksgeländes geprallt. Dies teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde der Zaun auf einer Länge von etwa sieben Metern beschädigt – ebenso in Mitleidenschaft gezogen wurde das Fahrzeug.

"Wir sicherten die Einsatzstelle ab, banden auslaufende Betriebsstoffe und übergaben den Fahrer zur weiteren Untersuchung an den Rettungsdienst", teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer war allerdings unverletzt geblieben und musste nicht behandelt werden und hatte sich selbst aus dem Auto befreien können. Nachdem das Fahrzeug abgeschleppt war, übernahm eine Fachfirma die Reinigung der Straße von auslaufenden Betriebsstoffen. Laut Kommandant Stefan Wieder sicherte die Feuerwehr noch den Zaun, sodass das Werksgelände nicht zugänglich ist.