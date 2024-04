Dossenheim. (bmi) Dauerblinken in Gelb statt Wechselspiel zwischen Grün und Rot: Die Ampelanlage an der Bundesstraße B3 auf Höhe der Bahnhofstraße ist mehreren Tagen außer Betrieb. Ursache hierfür ist ein "defektes Netzteil, wodurch gleich mehrere Baugruppen beschädigt wurden", wie Susanne Uhrig vom Landratsamt Rhein-Neckar auf Nachfrage bestätigt.

Vergangene Woche war die Ampel mehrere Tage ausgefallen, auch über das Osterwochenende blinkte es nur Gelb. "Lief sie nach einem Neustart zunächst wieder, wurde am heutigen 2. April ein erneuter Ausfall gemeldet", so Kreissprecherin Uhrig am Dienstag. Aktuell prüfe die Signalbaufirma, ob Ersatzteile für das Steuergerät verfügbar sind.

Falls ja, könne kurzfristig repariert werden – ansonsten müssten alle elektrischen Bauteile samt Signalgeber ausgetauscht werden. Die Kreuzung an der Ortsdurchfahrt ist heikel, da entlang der B 3 auch die Straßenbahn führt und Verkehrsteilnehmer aus der Bahnhofstraße zur Einsicht auf die Gleise fahren müssen.