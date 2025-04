Dossenheim. (pol/vs) Bei einem Unfall in Dossenheim sind zahlreiche Personen verletzt worden, drei darunter schwer. Laut Polizeiangaben war ein 39-jähriger Fahrer mit seinem VW sowie vier weiteren Insassen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße L531 von Dossenheim in Richtung Autobahn A5 unterwegs.

Als er nach links in die Auffahrt Richtung Karlsruhe abbog, missachtete er die Vorfahrt eines Peugeot und die beiden Fahrzeugen krachten frontal zusammen.

Im Peugeot befanden sich neben dem 44-jährigen Fahrer auch dessen Frau und Kind. Alle acht beteiligten Personen wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt und in umliegende Kliniken gebracht. Drei Personen erlitten dabei zum Teil schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste weiträumig gesperrt werden. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 30.000 Euro.