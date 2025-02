Dielheim. (seb) Wegen Bauarbeiten ist die Rauenberger Straße in Dielheim seit gestern gesperrt. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Es handelt sich um die Kreisstraße K4171, daher wird auch schon in Rauenberg und Mühlhausen darauf hingewiesen.

Bis 14. Februar ist die Rauenberger Straße laut Gemeinde ab der Querstraße bis zur Goethestraße nicht befahrbar. Anliegern ist es der Mitteilung nach möglich, bis Rauenberger Straße 28 und 29 zu fahren.

Wie Netze BW, Tochterunternehmen des Energieversorgers EnBW, auf RNZ-Nachfrage bestätigte, sind dort in diesem Bereich Arbeiten an den Stromleitungen erforderlich. In der alten Tabakmanufaktur in der Landfriedstraße wird Wohnraum geschaffen, dafür wurde laut Netze BW bereits im vergangenen Jahr eine neue Umspannstation gestellt.

Jetzt werden für das Gebäude zwei Niederspannungsanschlüsse hergestellt. Zuvor muss aber in der Rauenberger Straße die Anbindung an das 20 Kilovolt-Mittelspannungsnetz hergestellt werden. Für diese Arbeiten ist die Vollsperrung der Straße notwendig. Netze BW rechnet damit, dass die Arbeiten zunächst voraussichtlich fünf Tage andauern.