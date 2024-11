Dielheim. (tt) Modeschmuck haben bislang Unbekannte bei einem Einbruch in die Sakristei der Dielheimer St. Cyriak-Kirche erbeutet. Die Täter verschafften sich zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen aufbewahrt wird, was für den Gottesdienst benötigt wird – etwa liturgische Gewänder und Gegenstände.

Um in den Raum zu kommen, schlugen sie ein gläsernes Seitenelement der Eingangstür ein. Wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage mitteilt, durchsuchten die Täter anschließend die Sakristei. Dabei erbeuteten sie Ohrringe und flohen anschließend durch ein Fenster.

Die genaue Schadenshöhe, insbesondere des Sachschadens, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Wiesloch unter der Telefonnummer 0 62 22/5 70 90 zu melden.