Von Konrad Bülow

Dielheim. Die Pistolenkugel, die in der Nacht auf den 19. Mai einen 53-Jährigen in einer Dielheimer Wohnung lebensgefährlich verletzte, hat sich nach der Überzeugung der Großen Strafkammer am Landgericht Heidelberg nicht versehentlich gelöst. "Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte abgedrückt hat", sagte der Vorsitzende Richter Jochen Herkle. Zwar habe