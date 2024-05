Dielheim. (köpa) Am Mittwoch feiern die Eheleute Gebhard und Irmtrud Knopf, geborene Ohnmacht, das Fest der diamantenen Hochzeit. Zum Jubiläum gönnen sich beide einen kleinen Urlaub, um dann am Samstag, 15. Juni, 14 Uhr, das denkwürdige Ereignis mit einem Fest-und Dankgottesdienst in der St.-Cyriak-Kirche in Dielheim zu begehen. Für die Musik sorgt dann der katholische Kirchenchor, dem das Jubelpaar seit dem Renteneintritt angehört. Beide singen dort mit viel Begeisterung und brachten sich zudem mehrere Jahre in der Vorstandschaft ein.

Kennengelernt hat sich das Paar 1959 beim Tanz im Festzelt der SG Viktoria Mauer. Fünf Jahre später wurde in der katholischen Kirche in Mauer geheiratet. Im dortigen Kirchenchor war die Braut schon in jungen Jahren aktiv.

Der gebürtige Dielheimer Gebhard Knopf lernte nach dem Besuch der örtlichen Volksschule den Beruf des Werkzeugmachers bei der Firma Lamy- Schreibgeräte. Später bildete er sich neben dem Beruf zum Schlossermeister und Schweißfachmann weiter. Zuletzt war er als Meister bei der Kraftanlagen-AG in Heidelberg tätig.

Irmtrud Knopf machte nach der Volksschule eine Lehre bei einem Steuerberater und arbeitete danach 44 Jahre, bis zum Renteneintritt, in einer Immobilienfirma als Lohn- und Finanzbuchhalterin. Der Gesang spielte eine große Rolle in beider Leben. Sie unterstützten den MGV Konkordia seit 1995 fördernd und der Ehemann sang auch 20 Jahre im Männerchor.

Von Jugend an war Gebhard Knopf ein Fußballer mit Leib und Seele. Er hatte von der Schüler- über die Jugend- und die 1. Mannschaft bis zu den "Alten Herren" alle Phasen eines Fußballerlebens durchgemacht. Das heutige Ehrenmitglied erhielt für seine Treue und sein Engagement die Spielerehrennadel des Badischen Fußballverbandes, sowie die Verbandsehrennadel. Er stellte vor allem seine handwerklichen Fähigkeiten in den Dienst der SG, ob beim Bau des Clubhauses oder bei der Konstruktion des ersten vereinseigenen Zelts auf der örtlichen Kerwe.

Das Jubelpaar blickt voller Dankbarkeit auf die 60 gemeinsamen Ehejahre zurück und erinnert sich gerne an Urlaubsreisen mit dem Kreuzfahrtschiff oder an die Wanderurlaube in Südtirol und im Allgäu, die heute nicht mehr möglich sind. Besonders glücklich ist das Ehepaar über die drei Töchter mit Partnern und die sieben Enkelkinder. Sie in ihrer Entwicklung zu gestandenen Menschen heranreifen zu sehen, erfüllt die Jubelhochzeiter mit besonderem Stolz.

Die RNZ gratuliert dem Jubelpaar, das den Tag immer mit dem ausführlichen Lesen der Zeitung beginnt, herzlich und wünscht noch viele gemeinsame und erfüllte Jahre.