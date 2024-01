Dielheim. (seb) Wiesloch, Malsch und Rauenberg haben sie schon: "Helfer vor Ort". Gemeint sind ehrenamtliche Kräfte, die bei einem Notfall mitalarmiert werden, aber den Anspruch haben, früher als die regulären Rettungskräfte am Einsatzort einzutreffen.

Jetzt macht sich auch Dielheims Feuerwehr auf, eine "Helfer vor Ort"-Truppe auf die Beine zu stellen. "Eine tolle Sache", meinte Bürgermeister Thomas Glasbrenner dazu, "das kann man nicht hoch genug schätzen". Er zeigte sich, ähnlich wie die Gemeinderatsmitglieder, "extrem froh", dass ein Feuerwehr-Team um Kommandant Günter Miksch den Anstoß dazu gegeben hat. Beeindruckt zeigte man sich, dass die Helfer komplett ehrenamtlich und spendenfinanziert arbeiten wollen.

In einem Vortrag machte Kommandant Miksch deutlich, dass es der Dielheimer Feuerwehr eigentlich nicht an Arbeit mangelt, er blickte auf die 49 Einsätze im Jahr 2023 zurück, Brände, Verkehrsunfälle, Menschenrettung, Unwetterschäden, aber auch umgestürzte Bäume oder Türöffnungen. "Wir sind eigentlich schon ,Helfer vor Ort’."

Die Feuerwehr sei verpflichtet, in unter zehn Minuten am Einsatzort auf Dielheimer Gemarkung zu sein, und das mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug – im Schnitt habe man dazu 2023 um die acht Minuten gebraucht. Der reguläre Rettungsdienst habe bisher 15 Minuten gehabt und nach der Neustrukturierung müsse er in zwölf Minuten am Einsatzort sein – komme aber von außerhalb und sei sicher nicht so schnell wie Dielheimer Kräfte.

Noch schneller wollten die "Helfer vor Ort" sein, so Miksch, für den Anfang seien es "fünf ausgebildete Leute, die darauf brennen, das Projekt anzugehen". Sie sparten Zeit, indem sie zunächst weniger Ausrüstung mitführten und sich den "Umweg" übers Feuerwehrhaus sparten. Und jede Minute sei wertvoll, führte der Feuerwehrkommandant am Beispiel der Reanimation eines Menschen vor Augen, dessen Atmung und Herzschlag ausgesetzt haben. "Die Überlebenschancen sinken schnell." Schon wenn Laien früh eine Wiederbelebung starteten, sei viel bewirkt und eventuelle Verzögerungen beim Rettungsdienst – schließlich gebe es auch dort Fachkräftemangel – wirkten sich nicht so schwer aus.

Die "Helfer vor Ort" der Feuerwehr Dielheim sind aber keine Laien, sie haben eine entsprechende Ausbildung genossen oder sogar einschlägige Berufserfahrung. Der erste Helfer eilt nach Miksch’ Vorstellung bei Alarmierung von zu Hause aus los – ohne Einsatzkleidung, nur mit vorab fertig gepacktem Rettungsrucksack. "In drei Minuten sollte er am Einsatzort sein." Der zweite und eventuell weitere Helfer bringen laut Miksch besondere Ausrüstung wie Defibrillator für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen oder Sauerstoffflaschen mit, braucht dafür mehr als drei Minuten, aber voraussichtlich weniger als die acht Minuten der durchschnittlichen Feuerwehr-Ankunftszeit.

Der Dielheimer Kommandant räumte ein, dass "Helfer vor Ort" keine originäre Feuerwehr-Aufgabe seien. Jedoch habe auch der Kreisfeuerwehrverband erkannt, dass die Wehrleute bestens dafür geeignet sind, und entsprechende Handreichungen und Standards für Ausrüstung und Ausbildung verfasst, an die man sich halte. Und beispielsweise in Rauenberg hätten Feuerwehr und Rotes Kreuz mit ihren "Helfern vor Ort" 2023 mehr als 200 Einsätze gehabt.

Die Ausbildung zum Helfer dauert in der Regel 80 Stunden, so der Dielheimer Kommandant, und kostet 625 Euro. Die jährliche Fortbildung beläuft sich auf 195 Euro. Der Rettungsrucksack für die allererste Hilfe schlägt mit 600 Euro zu Buche. Das Ziel lautet, das alles über Spenden zu finanzieren: "Wir hoffen auf Sponsoren." Ratsfraktionen und Bürgermeister machten aber deutlich, dass sie bei Bedarf gerne bereit seien, die "Helfer vor Ort" zu unterstützen.

Wie Miksch auf Nachfrage erläuterte, beteiligt sich die Horrenberg-Balzfelder Wehr aktuell nicht, sie betrachte dieses Helfer-System nicht als Aufgabe der Feuerwehr. Er könne sich aber gut vorstellen, die Kameraden ins Boot zu holen, ebenso das Rote Kreuz, so Miksch, jetzt aber fange man zuerst mit fünf Kräften aus Dielheim an.