Dielheim. (köpa) "Wie wunderbar sind Menschen, die Dinge einfach tun, ohne darauf bedacht zu sein, was für sie selbst dabei rausspringt." Diese Worte stellte Kommandant Günter Miksch beim Ehrungsabend der Dielheimer Feuerwehr an den Anfang seiner Begrüßungsrede und hieß die vielen Mitglieder und deren Partnerinnen und Partner willkommen.

Insbesondere die Letztgenannten wollte Miksch damit ansprechen. All zu oft müssten sie verzichten, wenn ihre Männer und Frauen in den Einsatz gerufen werden. Dieses Handeln sei keine Selbstverständlichkeit und verlange auch den Familien einiges ab, ergänzte er. Umso mehr freute er sich auf den Abend und eröffnete das traditionelle Buffet.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ralf Lutz und Bürgermeister Thomas Glasbrenner führte Miksch im Anschluss die Beförderungen durch. Nach bestandener Grundausbildung und Beendigung der Probezeit wurden Rebecca Kamuf, Marie Lück, Lukas Kamuf, David Ehrhard und Björn Kühl zu Feuerwehrfrauen und -männern befördert. Regina Wächter wurde nach bestandenem Sprechfunklehrgang zur Oberfeuerwehrfrau ernannt. Alle sechs sind Quereinsteiger, die nicht aus der Jugendfeuerwehr kommen – ein wichtiger Fakt mit Blick auf den Bestand der Wehr.

Auch Glasbrenner dankte allen Mitgliedern, bevor er zu den Ehrungen überging. Andreas Keller erhielt im Nachgang zu seiner Ehrung für 40-jähriges Engagement den Gutschein für einen Kunstdruck der Gemeinde überreicht; den sogenannten Ehrungsbaum hatte er bereits erhalten.

Den Höhepunkt des Abends läutete der Bürgermeister mit folgenden Worten ein: "Wenn man so wie Günter Miksch über 40 Jahre bei der Feuerwehr ist, davon 25 Jahre als Kommandant erfolgreich an der Spitze steht, viele Menschenleben gerettet oder Leid verringert hat, dann gebührt dem größter Respekt. Mit seinem Feuerwehr-Management und seiner Menschenkenntnis hat er viel für die Dielheimer Wehr getan und sich nicht nur in diesen Kreisen, sondern auch bei der Bevölkerung große Achtung erworben."

Er ging auch auf Mikschs Verdienste um die Entwicklung der Wehr ein: "Er führt so seit vielen Jahren ein eingespieltes Team, das sich aufeinander verlassen kann. Dabei bleibt er auch beharrlich, wenn es um die Ausstattung oder Ausrüstung der Mitglieder geht. Letzt-endlich ist es auch sein Verdienst, dass es keine Nachwuchsprobleme in der Dielheimer Wehr gibt", fügte Glasbrenner anerkennend hinzu. "Die persönliche Begegnung mit ihm ist und war für viele der Anstoß, sich dem Team der Feuerwehr anzuschließen. Er versteht es, dieses Ehrenamt den jungen Menschen nahezubringen, weil es für ihn selbst auch eine erfüllende Aufgabe ist."

Vor allem sei es aber das Menschliche, das er einbringe: "Wenngleich die Einsätze für die Helfer belastend sind, man Nervenstärke, Kraft und ebenso Kenntnisse in Erster Hilfe braucht, steht im Vordergrund, anderen Menschen zu helfen, die man meistens nicht einmal kennt. Hier sieht man, welch hohe Güter Bürgersinn und Solidarität sind. Der Brandschutz ist hier nicht mehr das Einzige, wo die Feuerwehr tätig wird, es ist eine reine Lebensaufgabe, anderen Menschen in vielen verschiedenen Notlagen zu helfen. Die Hilfsbereitschaft von Günter Miksch ist hier grenzenlos." Daher wolle er persönlich und von ganzem Herzen gratulieren, so Glasbrenner.

Der Kommandant bedankte sich für die rührenden Worte: "So lange an der Spitze der Feuerwehr zu stehen, geht nur mit einem tollen Team und der stets reibungslosen Unterstützung der Gemeinde. Nur wenn dieses Verhältnis stimmt, kann man so lange in diesem verantwortungsvollen Amt bestehen." Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehr-Verbandes Rhein-Neckar, Silvio Schädel, schloss sich den Worten des Bürgermeisters an und bezeichnete die Feierstunde als eine ganz besondere. 25 Jahre Kommandant zu sein, sei nicht irgendeine Ehrung. So eine lange Zeit das Zepter in der Hand zu halten und die Unterstützung von allen Mitgliedern zu haben, fordere Respekt ab und Anerkennung.

Diese Anerkennung wurde Miksch mit der Verleihung des Feuerwehrehrenkreuzes in Gold des Deutschen Feuerwehrverbands zuteil. Er war sichtlich gerührt, bedankte sich auch im Rückblick für die schöne gemeinsame Zeit und wünschte sich, sie möge doch so weitergehen.