Von Paul Körner

Dielheim. Die Vorfreude ist groß: Die Musikvereine Dielheim und Mauer geben am kommenden Samstag, 1. April, ihr erstes Gemeinschaftskonzert. Drei Wochen später folgt ein Weiteres in Mauer.

Seit Januar proben die beiden Musikvereine regelmäßig zusammen, um sich auf die Konzerte vorzubereiten. Mit über 40 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne soll ein besonderes Programm dargeboten werden. Das Motto der Konzerte lautet "Teamwork" – gespielt wird, was den Musikern gefällt. So deckt das Programm den kompletten Facettenreichtum für moderne Blasorchester ab: Neben der Ouvertüre "Teamwork" von Manfred Schneider wird von großen symphonischen Werken über Neue deutsche Welle, Swing bis hin zu Pop beispielsweise von Simon & Garfunkel alles geboten. Selbstverständlich werden auch Marsch und Polka für die Liebhaber traditioneller Blasmusik nicht fehlen.

Am Probewochenende Anfang März wurde dem Programm in intensivster Detailarbeit, sowohl in Gesamt- als auch Satzproben, der letzte Schliff verpasst. Besonders dabei war deutlich zu beobachten, wie die Musiker aus beiden Orchestern unter der Leitung der Dirigenten Arne Müller und Sebastian Riedling musikalisch und auch zwischenmenschlich in kurzer Zeit zu einem gemeinsamen Klangkörper verschmolzen. Aus den freundschaftlichen Beziehungen beider Vereine ist ein Projekt entstanden, das allen Musikern eine unheimliche Freude bereitet.

Das Konzert in Dielheim findet am Samstag, 1. April, 20 Uhr, in der Kulturhalle statt. Das Konzert in Mauer ist am Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.