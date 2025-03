Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. Es war der 24. März 1945 gegen 13 Uhr, als Jagdbomber das Kloster in Lobenfeld angriffen. Zum Kloster gehörten mehrere Gebäude und Scheunen. Ganz tief seien die Jagdbomber über Lobenfeld geflogen und hätten in mehreren Angriffen den Ortsteil Kloster beschossen, hieß es nun in einer Andacht anlässlich des 80 Jahrestags dieses