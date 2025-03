Von Olivia Kaiser

Knallige Farben, Strass-Applikationen und Leoprint – die Modetrends für Frühling und Sommer sind echte Hingucker. Oder wie es Manuela Riebel formuliert: "Diesmal ist viel ,Bling Bling’." Seit circa 20 Jahren bietet die Modenschau im Festzelt des Mathaisemarkts wertvolle Inspirationen für alle, die ihre Garderobe oder ihren Stil auffrischen möchten. Denn die beteiligten Geschäfte liefern ein tolles Rundum-Angebot, das von Kleidung über Taschen und Brillen bis hin zu Make-up und Frisur reicht.

Manuela Riebel, Inhaberin von Ela’s Modeatelier, hat 28 Outfits zusammengestellt. Wie schon im Vorjahr seien bei Jeans eher die weiteren Beinschnitte gefragt, weiß die Modefachfrau. Diese Saison besonders im Kommen sind Metallictöne und Verzierungen mit Strass-Steinen. Die Jeans kombiniert sie mit T-Shits, Blusen und Blazern. Zudem wird es beispielsweise mit Orange oder Pink überaus farbenfroh.

Sieben Models, allesamt Kundinnen von Ela’s Modeatelier, zeigen die Frühlings-Looks ebenso wie Brillen von Optik Pfister und der Brillengalerie Schriesheim. Bunt geht es bei den Brillengestellen ebenfalls zu, wie Birgit Zilles, Inhaberin der Brillengalerie, betont. Im Trend liegen große und kräftige Rahmen, aber auch Fans von klassischen Gestellen werden fündig. Auf dem Laufsteg sind aber vor allem Sonnenbrillen-Modelle zu sehen, "die erkennt man einfach besser", wie Zilles erklärt. Sie hat unter anderem Modelle von Tom Ford, Ray-Ban sowie Longchamp ausgesucht. Karen Pfister setzt unter anderem auf Marco Polo und Evil Eye.

Frisiert werden die Models von Sharam Hairstyling, dem Frisörsalon Svenja Voll und dem Haarstudio Margit. Man mache aber keine Typveränderung, sondern setzte die Frisur der Frauen in Szene, so Sharam Tadayoni, der auch bei den Weinhoheiten für den perfekten Style zuständig ist. Das passende Make-up bei der Modenschau ist das Metier von Christa von Schachtmeyers Kosmetikinstitut. Nachdem in der Vergangenheit eher dezente Farben (Nude-Look) beim Schminken im Trend lagen, wird es auch hier wieder bunter: "Beim Lippenstift beispielsweise ist von dezentem Rosé bis Knallrot alles dabei", weiß die Expertin – die auch wieder für die Moderation zuständig ist. Unterstützt wird sie dabei natürlich von Sandra Hölzel, die zweifellos wieder für die humorvollen Momente der Mathaisemarkt-Modenschau sorgen wird.

Mit dabei ist auch das Kinderlädchen. Circa 25 Kinder zwischen drei und 13 Jahren präsentieren die Frühlings- und Sommerkindermode. "Auch hier dominieren kräftige Farben", erklärt Inhaberin Violaine Munkes. Bei ihr suchen sich die Kinder ihre Outfits selbst aus. Von weiten Jeans bis zum Spaghettiträger-Oberteil sei diesmal alles dabei. Hier übernimmt die Moderation ihr Mann Jörg.

Info: Die Modenschau findet am Dienstag, 11. März, im Festzelt statt. Beginn ist diesmal bereits um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.