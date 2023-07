Von Christina Schäfer

Weinheim. Es ist ein echter Flashback. Einer mit Überraschungen und Improvisation. Einer, der aber vor allem eins zeigt: Der Schlosspark taugt zum Festivalgelände. Zumindest für einen Tag. Mit zwei Bühnen und Tausenden Besuchern geht es am Samstag zurück in die 90er-Jahre, zu geknoteten Shirts im Batiklook, schaurig bis schön anzusehen. Nicht wenige haben Buffalo-Plateauboots und Röcke in Neonpink aus dem Schrank gekramt, haben sich die rosaroten Sonnenbrillen auf die Nase gesetzt und sich im perfekten Styling auf den Weg gemacht.

Wer das noch nicht hat, dem wird auf dem Gelände geholfen. Während im Beautyzelt die funkelnden Steinchen über und unter Augen geklebt und Glitzer auf Wangen verteilt werden, laufen nur einige Meter weiter die Kreppeisen heiß, werden Double Buns à la Spice Girls gedreht, hohe Zöpfchen mit neonfarbigen Haargummis fixiert und bunte Strähnen in die Mähne, egal wie lang, gebunden. Es werden viele Haare gemacht, sagen die Friseure. "Wir haben am Anfang nicht damit gerechnet", gibt Kai Gissel von "Kai’s Friseure" zu. Doch sein Team muss richtig ranklotzen. Vorbereitet sind sie. "Wir haben eigens gegoogelt, um zu sehen, wie die Frisuren damals ausgesehen haben", so Kai Gissel. Um 17 Uhr ist Schluss. Jetzt will die Crew selbst übers Gelände ziehen.

Damit sind sie nicht alleine. Tausende haben den Weg nach Weinheim gefunden und frönen der Musik, dem Tanzen. Besonders ausgeprägt ist das in der Ravezone. Hier, auf der kleinen Bühne, sorgen DJs für Partystimmung – und dafür, dass die Gäste kaum die Füße stillhalten. Einer von ihnen ist DJ Quicksilver. Während seines Sets ist kaum ein Durchkommen. Es ist eine einzige Woge unter den Burgen – und der 90er-Held weiß genau, wie er die Menschen bei Laune hält. Das ist bei DJ Nitro auf der großen Bühne nicht anders.

Doch hier sind auch die Acts, die in den 90er-Jahren für den Eurodance-Hype gesorgt haben. Das ist Magic Affair, das ist Mr. President, das ist Jasmin Wagner alias Blümchen. Auch sie ist am Samstag in Weinheim, entert die Bühne mit vier Tänzerinnen und Tänzern im Cheerleader-Outfit. 30 Minuten ticken auf der Uhr für einen durchgestylten Auftritt mit wehenden Fahnen und ravenden Einhörnern, der so bunt wie jugendlich daherkommt. Fast meint man, Blümchen hätte die letzten 30 Jahre ausgelassen, doch ihre Performance zeigt zwischendurch: Aus dem Teenager ist eine Frau geworden, eine die mit roten Overknee-Stiefeln und knappstem Outfit noch immer die Fans begeistert. Die stehen anfangs ganz vorne, hier spielt sich die Stimmung ab. Das ändert sich mit den großen Hits: "Boomerang" und "Herz an Herz" erfasst alle im Schlosspark. Dann sind 30 Minuten vorbei.

Und für Demi Promotion beziehungsweise DJ Nitro beginnt das Improvisieren, denn ein Act ist nicht dabei: Eiffel 65 sitzt in Italien fest. "Ein Feuer am Flughafen", erklärt Demi-Chef Dennis Gissel. Projektleiter Daniel Gerngroß sagt, dass die Band aus Palermo anreisen wollte: "Sie haben alles probiert, aber da ist man machtlos."

So springen Interactive mit einem Set ein. Sie sind später für die Rave-Fans vorgesehen, hier machen sie quasi ihr Warm-up. Magic Affair kehren nochmals auf die Bühne zurück, danach füllt Red 5 die Lücke. Er war schon in der Rave-Zone. Die ist von alledem unberührt. Die Tanzwütigen hier haben DJ Quicksilver, der sein Set schlicht ausweitet, schließlich ist Interactive gerade anderweitig beschäftigt.

Die ungeplante lange Live-Pause stört die Menschen nicht. Es wird auf Picknickdecken gechillt und die Zeit zum Stromern zu anderen Orten genutzt. Das gilt auch für Anna und ihre beiden Freundinnen. Anna ist von Kopf bis Fuß in die 90er getaucht, feiert im Schlosspark ihren Junggesellinnenabschied. "Wir haben einen Bus gemietet", erzählt das Trio. Sie sind nur drei von 14. Am Abend fahren sie zurück, irgendwo hinter Bingen werden sie dann wieder sein. Jetzt geht es zum Rave. Hier verlässt DJ Quicksilver gerade die Bühne. Weit kommt er nicht. Am Absperrgitter warten die Fans auf Selfies mit ihrem Idol. Es sind viele. Alle erhalten ein Lächeln samt Foto.

Überhaupt: Die Mischung der Menschen an diesem Nachmittag ist beachtlich. Es gibt die, die eine Reise in ihre Jugend erleben, und die, bei denen noch nicht mal die Eltern wussten, dass es sie jemals geben würde – und alles dazwischen on top. Die Altersmischung ist so bunt wie die Kleidung. Am Abend warten diese ganzen Menschen dann auf Dune, die für den perfekten Raveabschluss sorgen. Auf der Bühne sind es Masterboy & Beatrix Delgado und Captain Jack, die noch mal richtig einheizen und zeigen: die 90er, sie sind einfach in. Auch wenn sich über Schönheit in Sachen Outfit streiten lässt. Gerngroß ist im Rückblick zufrieden: "Eine großartige Veranstaltung, alles gut gelaufen, ein hervorragender Open-Air-Tag." Zumal auch die Zusammenarbeit mit Stadt und Rettungskräften einmal mehr optimal funktioniert hat.