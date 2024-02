Eppelheim. (lew) Rund 120 Demonstranten sind am Sonntag vom Heidelberger Bahnhof aus losmarschiert, um auf den "Gesundheitszustand und die Haftbedingungen von Abdullah Öcalan" aufmerksam zu machen. Gegen 12 Uhr erreichte der Demonstrationszug Eppelheim, um sich von hier weiter in Richtung Hockenheim zu bewegen, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage berichtete. Zu der Demo aufgerufen hatte der Verein Kurdisches Gemeinschaftszentrum Ludwigshafen/Mannheim. Bereits am Samstag hatten sich die Demonstranten in Mannheim versammelt.

Für Eppelheim war es nach der Demonstration gegen Fremdenfeindlichkeit am Samstag innerhalb von 24 Stunden die zweite Kundgebung im Stadtgebiet. Der Polizeisprecher bezeichnete die sonntägliche Demo als "Kurdenmarsch" und erklärte, aus polizeilicher Sicht sei dieser völlig "unspektakulär". Trotzdem wurde der Zug von mehreren Polizeifahrzeugen begleitet.