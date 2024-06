Dossenheim. (bmi) Für einige Besucher war er "der weltbeste Eishersteller", für andere "eine wahre Dossenheimer Legende" und für viele "einfach ein richtig freundlicher und netter Mensch". Die Bergstraßengemeinde trauert um Giorgio Pivirotto. Der Betreiber und Inhaber des Eiscafé Italia in der Schwabenheimer Straße ist mit 61 Jahren verstorben – nach langer Krankheit und dennoch überraschend.

Seit Bekanntwerden der schmerzlichen Kunde stehen Kerzen am Boden und zieren Dutzende von Kinderbildern die Glasfront der Eisdiele. Mit jeder Menge Eistüten samt bunter Kugeln nehmen die Kinder auf ihre Art Abschied von "ihrem" Giorgio. Pivirotto war in Dossenheim bestens bekannt und beliebt.

1962 waren seine Eltern Giovanni und Silvana Pivirotto aus den Dolomiten nach Deutschland ausgewandert – die Frau hochschwanger. Ihr Sohn Giorgio erblickte wenig später im Bethanienkrankenhaus die Welt, wurde am Wohnort Heidelberg und eben im Dossenheimer Eiscafé groß. Hier führte die Familie die Tradition der eigenen Eisherstellung fort, die der Großvater bereits in den 30er Jahren in Tschechien begonnen hatte.

Giorgio fand in der Eisherstellung früh seine Leidenschaft, lernte die Kunst von Grund auf: dank einer Kooperation zwischen der Handwerkskammer Rhein-Main und der Region Venetien größtenteils in Italien. Dort vermittelte er über den Winter jahrelang Auszubildenden an der Berufsschule ebenso sein Wissen wie später in Mannheim an der Justus-Liebig-Schule, nachdem der Beruf des Speiseeisherstellers auch hierzulande offiziell anerkannt war.

Seine wenige Freizeit verbrachte Pivirotto mit Lebensgefährtin Elvira Siragusa und deren Töchtern Gianna-Lucia und Giulietta, die ihn Papa nannten. Ausflüge in die Region sowie Federball standen für das langjährige Mitglied der örtlichen DJK hoch im Kurs – und die Fotografie. Für seine zweite Leidenschaft wanderte er auch mal mitten in der Nacht in den Odenwald, genoss an abgelegenen Orten die besonderen Lichtverhältnisse und machte von Himmel, Mond und Sterne spektakuläre Fotos mit dem Teleskop. Einige von ihnen sind im Eiscafé ausgestellt.

"Das Eiscafé war für Giorgio sein Leben, es bedeutete ihm alles", erzählt Siragusa. Immer wieder tüftelte er an neuen Kreationen und Eissorten. Neben den Klassikern kamen so auch Geschmacksrichtungen wie Nelke-Zimt-Datteln, Fenchel, Rose, Karotte oder Zitrone-Basilikum auf die Waffel oder in den Becher – oft auch auf Anregung von Siragusa mit Zutaten aus dem eigenen Gemüsegarten.

Sie führt derzeit das Geschäft zusammen mit Mirko Andriollo, jahrzehntelanger Mitarbeiter, sowie unterstützt von ihren Töchtern fort. Die Eisdiele hat also geöffnet, wenn auch zu reduzierten Öffnungszeiten. Mittelfristig soll ihre ältere Tochter Gianna-Lucia, selbst Konditorin und Speiseeisherstellerin, das Eiscafé übernehmen, das viele Jahre das einzige in ganz Dossenheim war – und für viele heute noch das beliebteste.

Ihnen wird Giorgio Pivirotto fehlen, der seine gute Laune bisweilen auch singend in die Welt trug. Vor allem dem Stammtisch, der im Eiscafé mindestens wöchentlich zusammenkam und hier einen sozialen Mittelpunkt fand. Die Trauerfeier findet in Dossenheim am Freitag, 21. Juni, um 13 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Pivirotto wird zu einem späteren Zeitpunkt in Italien beigesetzt. In seinem Heimatort in den Dolomiten, mit Blick auf die Alpengletscher und ihr ewiges Eis ...