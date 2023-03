Sandhausen/Fulda. (luw) Die Sandhäuserin Anna Köhler ist zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Union (JU) gewählt worden. Beim "Deutschlandtag" der JU in Fulda stimmten 84 Prozent der 300 Delegierten für die 32-Jährige. Bereits seit Sommer 2021 arbeitet sie als Parlamentarische Beraterin der CDU-Landtagsfraktion für deren Vorsitzenden Manuel Hagel.

Schon seit 2014 sitzt Köhler für die CDU im Sandhäuser Gemeinderat, seit gut einem Jahr ist sie die Vorsitzende ihres Gemeindeverbands. Zudem ist sie Vorstandsmitglied sowohl beim Rhein-Neckar-Kreisverband als auch im Bezirksverband Nordbaden der Christdemokraten. In ihrer Rede in Fulda sprach sie sich für "mehr Mut zur Eigenverantwortung und zur Sozialen Marktwirtschaft" aus und beschrieb ihren eigenen Stil als "unverstellt, klar und mit voller Power".

"Das ist mir eine Riesen-Ehre", sagte Köhler am Montag gegenüber der RNZ zu ihrer Wahl in den Bundesvorstand. Ein solches Amt sei "keine Selbstverständlichkeit". Seit Monaten sei sie durch die Republik gereist und habe mehrere JU-Landesverbände besucht. Und am Freitagabend kam es dann zur für sie erfolgreichen Abstimmung. Köhler sagt, sie habe bei der Wahl auch von ihrem Engagement in der "Internationalen Kommission" der JU profitiert: "Daher war ich auf Bundesebene schon sehr gut vernetzt."