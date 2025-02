Region Heidelberg. (lesa/cm) Die Region hat bei der Bundestagswahl im Trend abgestimmt: Die CDU konnte in allen Orten rund um Heidelberg kräftig zulegen und ist nun bei den Zweitstimmen überall stärkste Kraft. 2021 lag in vielen Orten noch die SPD vorne oder wie in Dossenheim die Grünen. SPD und Grüne verloren überall teils kräftig und mussten sich mancherorts hinter der AfD einreihen. Die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote