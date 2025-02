Gaiberg. (RNZ) Die Sozialdemokraten verlieren in Gaiberg zwar 8 Prozent und damit auch ihren Spitzenplatz, halten sich aber knapp vor der AfD und den Grünen auf Rang zwei. Stärkste Partei ist nun die CDU, die sogar knapp über die 30-Prozent-Marke rutschte. Die AfD blieb mit 17,2 Prozent knapp hinter der SPD in der Mitte des Verfolger-Dreikampfs, die Grünen holten mit 16,4 Prozent fast so viele Stimmen wie 2021. Die FDP bleibt trotz hoher Stimmverluste mit 6,8 Prozent deutlich über der 5-Prozent-Hürde, die Linke schafft diese nur knapp. Die BSW bleibt mit 4,1 Prozent deutlich darunter.

