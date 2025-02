Mühlhausen. (RNZ) Einen deutlichen Wahlsieg fuhr die CDU in Mühlhausen ein. Die Christdemokraten sicherten sich 35 Prozent der Stimmen und verwiesen die anderen Parteien deutlich auf die Plätze. Die AfD konnte mit einem Zuwachs von 10 Prozent dennoch jubeln, holte sich mit fast 22 Prozent den zweiten Rang. Probleme hatten dagegen die Ampelparteien: Die Sozialdemokraten, die 2021 noch an der 20-Prozent-Marke anklopften, rutschten auf 12,7 ab, die Grünen verloren fast vier Prozent, hielten sich aber immerhin bei 10,5. Die FDP, vor vier Jahren noch drittstärkste Kraft, blieb nur knapp über der 5-Prozent-Hürde. Die Linke zog mit 6,1 Prozent an den Liberalen vorbei.

