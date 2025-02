Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Das Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis 277 Rhein-Neckar steht nun offiziell fest. Der Kreiswahlausschuss bestätigte am Donnerstag, 27. Februar, das amtliche Endergebnis. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,83 Prozent – die höchste seit 1998, teilt die Landratsamt mit.

Kreiswahlleiter Stefan Hildebrandt lobte die schnelle und sorgfältige Auszählung. Bereits um 21.59 Uhr am Wahlabend konnte das vorläufige Ergebnis übermittelt werden. "Mein Dank gilt allen, die an der Durchführung der Wahl mitgewirkt haben, sowie den Wählerinnen und Wählern für ihr demokratisches Engagement", so Hildebrandt.

Der CDU-Kandidat Moritz Oppelt erhielt mit 34,42 Prozent die meisten Erststimmen (55.930 Stimmen), zieht jedoch nicht in den Bundestag ein. Aufgrund der Wahlrechtsreform entscheidet nun das Zweitstimmenergebnis über die Mandatsvergabe. Dr. Lars Castellucci (SPD) und Achim Köhler (AfD), die jeweils 20,36 Prozent der Erststimmen erhielten, ziehen über die Landeslisten in den Bundestag ein.

Weitere Ergebnisse:

Jürgen Kretz (GRÜNE): 11,02 %

Dr. Jens Brandenburg (FDP): 4,33 %

Justus Heine (Die Linke): 5,09 %

Joachim Förster (FREIE WÄHLER): 2,93 %

Mike Matthes (Volt): 1,49 %

Der Anteil der Briefwähler lag bei 36,5 Prozent und damit niedriger als 2021 (51,31 %). Das vollständige Wahlergebnis wurde an die Landes- und Bundeswahlleitung übermittelt.

Update: Donnerstag, 27. Februar 2025, 12.41 Uhr

CDU-Kandidat Oppelt trotz Direktmandats nicht im Bundestag

Stuttgart. (dpa/lsw) Der CDU-Kandidat Moritz Oppelt hat bei der Bundestagswahl den Wahlkreis Rhein-Neckar klar gewonnen - zieht aber aufgrund des neuen Wahlrechts nicht in den Bundestag ein. Das teilte die Bundeswahlleiterin mit. Der 36-Jährige holte nach dem vorläufigen Ergebnis für den Wahlkreis 34,4 Prozent der Stimmen. Auch Jürgen Kretz von den Grünen und Justus Heine von der Linken werden nicht vertreten sein.

Wegen der Wahlrechtsreform, die nun zum ersten Mal greift, ziehen nicht mehr alle siegreichen Wahlkreis-Kandidaten automatisch in den Bundestag ein: Sie bekommen nur noch dann ein Mandat, wenn ihre Partei auf genügend Zweitstimmen kommt, anderenfalls gehen die siegreichen Direktkandidaten leer aus. Dafür entfallen die früher üblichen Überhang- und Ausgleichsmandate. Künftig hat der Bundestag nur noch 630 Abgeordnete, statt aktuell 733. Achim Köhler (AfD) sowie Lars Castellucci (SPD) schafften es über die Landesliste in den Bundestag.

Update: Montag, 24. Februar 2025, 08.57 Uhr

Rhein-Neckar. (RNZ) Die CDU gewinnt fast 6 Prozent bei den Zweitstimmen hinzu und kommt nun auf 31,1 Prozent. Die SPD wird auf Platz drei verdrängt und kommt nur noch auf 15,7 Prozent (Minus fast 7 Prozent). An dritter Stelle rangiert jetzt die AfD mit 20,7 Prozent und einem Plus von mehr als 10 Prozent.

Die FDP kommt noch auf 5,6 Prozent und verliert fast 9 Prozent.

Die Linke kommt auf 6,25 Prozent und gewinnt mehr als 3 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 83,9 Prozent.

Hier sehen Sie den Stand der Auszählungen nach Wahlbezirken

Iframes not supported

Hier finden Sie das Ergebnis aus Angelbachtal

Hier finden Sie das Ergebnis aus Bammental

Hier finden Sie das Ergebnis aus Dielheim

Hier finden Sie das Ergebnis aus Eberbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Epfenbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Eschelbronn

Hier finden Sie das Ergebnis aus Gaiberg

Hier finden Sie das Ergebnis aus Heddesbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Heiligkreuzsteinach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Helmstadt-Bargen

Hier finden Sie das Ergebnis aus Leimen

Hier finden Sie das Ergebnis aus Lobbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Malsch

Hier finden Sie das Ergebnis aus Mauer

Hier finden Sie das Ergebnis aus Meckesheim

Hier finden Sie das Ergebnis aus Mühlhausen

Hier finden Sie das Ergebnis aus Neckarbischofsheim

Hier finden Sie das Ergebnis aus Neckargemünd

Hier finden Sie das Ergebnis aus Neidenstein

Hier finden Sie das Ergebnis aus Nußloch

Hier finden Sie das Ergebnis aus Rauenberg

Hier finden Sie das Ergebnis aus Reichartshausen

Hier finden Sie das Ergebnis aus Sandhausen

Hier finden Sie das Ergebnis aus Schönau

Hier finden Sie das Ergebnis aus Schönbrunn

Hier finden Sie das Ergebnis aus Sinsheim

Hier finden Sie das Ergebnis aus Spechbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus St. Leon-Rot

Hier finden Sie das Ergebnis aus Waibstadt

Hier finden Sie das Ergebnis aus Walldorf

Hier finden Sie das Ergebnis aus Wiesenbach

Hier finden Sie das Ergebnis aus Wiesloch

Hier finden Sie das Ergebnis aus Wilhelmsfeld

Hier finden Sie das Ergebnis aus Zuzenhausen

Hier geht es zu den Ergebnissen in den Wahlkreisen