St. Leon-Rot. (RNZ) Die CDU und ihr Kandidat Moritz Oppelt holen in St. Leon-Rot 34,5 Prozent der Zweitstimmen - ein Plus von fast 6 Prozent. Die AfD kommt erstmals bei eine Bundestagswahl in dem Ort auf Platz zwei mit 21,71 Prozent der Zweitstimmen. Die Grünen liegen auf Platz drei mit 11,6 Prozent (rund 3 Prozent Minus).

Erst auf dem vierten Platz kommt die SPD mit 11,3 Prozent - einem Minus von 6 Prozent.

Die FDP holt 6,2 und die Linke 5,4 Prozent.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 85,7 Prozent.

