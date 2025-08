Malsch. (arb) Nicht nur in der Bücherei in Malsch gibt es zahlreiche Bücher, sondern auch in den Haushalten der Bewohnerinnen und Bewohner des Weinorts.

Vor allem aber großes Interesse daran, diese weiterzugeben und von den Beständen anderer Menschen zu profitieren, um sich neues Lesefutter zu beschaffen.

Daraus sei die Idee erwachsen, ein öffentliches Bücherregal zu errichten,