"Mit fünf haben wir Geige erlernt, mit sanftem Druck des Vaters", berichteten die Zwillinge in der Pause. "Ein paar Jahre später haben wir von unserem Onkel eine Kassette mit Beatles-Songs geschenkt bekommen und dann änderten wir unsere Musikrichtung: Wir wollten Gitarre lernen", blickten die heute 36-Jährigen zurück. Mit 13 stand die Gründung der ersten Schulband an, natürlich mit Coversongs der Liverpooler Pilzköpfe. "Dies haben wir jahrelang so gemacht, daher auch unser Name ,Used’, was im eigentlichen Sinne ja ,gebraucht’ ...

Und los ging es mit der Reise, zunächst mit "Marrakesh Express", einem Song von Crosby, Stills and Nash, ehe Werbelow in die Rolle von Nora Jones schlüpfte und "Don’t know why" interpretierte. "Wir haben tief in unserer Schatzkiste gekramt und einen Titel gesucht, den wir selten oder noch gar nicht gespielt haben", erzählte sie. Nach dem verheißungsvollen Intro waren die Zwillinge Klein an der Reihe und dies ausschließlich mit eigenen Kompositionen.

Wiesloch. Zwei auf einen Streich, es wurde gleich doppelt gefeiert: Die Band "Nachtigallen" und die Bürgerstiftung Wiesloch hatten zu einem besonderen Fest in den Gerbersruhpark eingeladen. Seit einem Jahrzehnt gibt es die Benefizkonzerte der Bürgerstiftung, immer im musikalischen Schulterschluss mit dem Trio der "Nachtigallen". Aber nicht nur dieses kleine Jubiläum wurde gebührend gefeiert, es wurde ein "Doppelpack" geschnürt, sind doch die "Nachtigallen" seit nunmehr 30 Jahren auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Das Dreigestirn Jutta Werbelow, Rolf Schaude und Marin Haaß hatten zudem noch Gäste mitgebracht und zwar wiederum ein Duo, die Zwillinge Marco und Dario Klein, bekannt als "Used", aus Heidelberg.

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Zwei auf einen Streich, es wurde gleich doppelt gefeiert: Die Band "Nachtigallen" und die Bürgerstiftung Wiesloch hatten zu einem besonderen Fest in den Gerbersruhpark eingeladen. Seit einem Jahrzehnt gibt es die Benefizkonzerte der Bürgerstiftung, immer im musikalischen Schulterschluss mit dem Trio der "Nachtigallen". Aber nicht nur dieses kleine Jubiläum wurde gebührend gefeiert, es wurde ein "Doppelpack" geschnürt, sind doch die "Nachtigallen" seit nunmehr 30 Jahren auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Das Dreigestirn Jutta Werbelow, Rolf Schaude und Marin Haaß hatten zudem noch Gäste mitgebracht und zwar wiederum ein Duo, die Zwillinge Marco und Dario Klein, bekannt als "Used", aus Heidelberg.

Begonnen hatte der Abend bei sommerlichen Temperaturen mit der Begrüßung durch Edeltraut Schuckert vom Vorstand der Bürgerstiftung. Es war zwar in den vorderen Reihen bestuhlt, aber viele hatten ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitgebracht oder eine Decke auf der Wiese ausgebreitet, um der Musik zu lauschen. Sekt gab es zur Einstimmung, und dies entweder vom Bürgerstiftungs-Stand oder als "Selbstversorger", denn einige hatten sich das perlende Vergnügen von zu Hause mitgebracht. "Eine Nachtigall gibt immer alles", zog Schuckert den Vergleich mit dem Vogel. Jutta Werbelow sagte, es sei "einfach nur schön", wieder auf einer Bühne zu stehen.

Und los ging es mit der Reise, zunächst mit "Marrakesh Express", einem Song von Crosby, Stills and Nash, ehe Werbelow in die Rolle von Nora Jones schlüpfte und "Don’t know why" interpretierte. "Wir haben tief in unserer Schatzkiste gekramt und einen Titel gesucht, den wir selten oder noch gar nicht gespielt haben", erzählte sie. Nach dem verheißungsvollen Intro waren die Zwillinge Klein an der Reihe und dies ausschließlich mit eigenen Kompositionen.

In geselliger Picknick-Atmosphäre lauschte das Publikum dem Benefizkonzert zugunsten der Wieslocher Bürgerstiftung im Gerbersruhpark. Foto: Pfeifer

"Mit fünf haben wir Geige erlernt, mit sanftem Druck des Vaters", berichteten die Zwillinge in der Pause. "Ein paar Jahre später haben wir von unserem Onkel eine Kassette mit Beatles-Songs geschenkt bekommen und dann änderten wir unsere Musikrichtung: Wir wollten Gitarre lernen", blickten die heute 36-Jährigen zurück. Mit 13 stand die Gründung der ersten Schulband an, natürlich mit Coversongs der Liverpooler Pilzköpfe. "Dies haben wir jahrelang so gemacht, daher auch unser Name ,Used’, was im eigentlichen Sinne ja ,gebraucht’ oder ,benutzt’ bedeutet", so Dario.

Sie waren für einen Abstecher auch in der Pop-Academy in Mannheim, betätigten sich hin und wieder als Straßenmusiker und sind viel in Studios, um ihre Werke aufzunehmen. Im Repertoire hatten sie britischen Pop und auch Balladen, sie überzeugten mit Klangvolumen, guten Gitarren-Soli und gut aufeinander abgestimmten Stimmen – bei Zwillingen nicht unbedingt ein Wunder.

Später ging es mit den "Nachtigallen" weiter und Jutta Werbelow – mal wieder in einem Abendkleid, diesmal in blau – moderierte die Songs. Es wurde nicht nur glänzend performt, sondern auch immer der Eindruck erweckt, auch nach 30 Jahren auf der Bühne so frisch und motiviert zu sein wie am ersten Tag. Herzlich, stimmig, immer mit einem Hauch Humor und Begeisterung verbreitend: Das Trio zeigte sich von seiner besten Seite und begeisterte bei zwei Stücken gemeinsam mit "Used" das Publikum.

Natürlich musste das Doppeljubiläum gewürdigt werden und so gab es von Edeltraut Schuckert einen Präsentkorb zum 30-jährigen Bestehen der Band und für das zehnjährige "Zusammenspiel" mit der Bürgerstiftung.