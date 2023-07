Rauenberg. (seb) "Ganz herzlich" gratulierte Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger am gestrigen Sonntag in der Rauenberger Kulturhalle "zu diesem grandiosen Wahlerfolg". Peter Seithel sei sehr erfolgreich, habe über 96 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von fast 28 Prozent errungen, so Spanberger.

Den nötigen Rückhalt habe Seithel offensichtlich in der Bevölkerung,