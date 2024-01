Neckarsteinach. (lew) Der Wahlausschuss der Stadt Neckarsteinach hat sich am Freitag zusammengefunden, um über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin am 3. März abzustimmen. Amtsinhaber Herold Pfeifer, der nicht mehr antritt, leitete die Sitzung des Wahlausschusses und konnte feststellen: "Es sind fünf Bewerbungen rechtzeitig und ohne Mängel eingegangen. Somit wurden alle angenommen."

Für das Amt des Rathauschefs respektive der Rathauschefin kandidieren die Stadtverordneten Nicolas Lennartz-Bock (FWG) und Denise Grau (CDU) ebenso wie der aktuelle Hauptamtsleiter Matthias Merscher, Lutz Spitzner (SPD) und Sabine Martin-Fesenmeyer.

Alle fünf Bewerber haben ihren Wohnsitz in Neckarsteinach. Und auch beruflich decken die Kandidaten eine gewisse Bandbreite ab: Nicolas Lennartz-Bock ist Bilanzbuchhalter, Denise Grau arbeitet als selbstständige Nachhilfelehrerin, Matthias Merscher ist Verwaltungsfachwirt, Lutz Spitzner Angestellter der Universität Mannheim und Sabine Martin-Fesenmeyer, die sich der RNZ bislang noch nicht vorgestellt hat, ist Heilpraktikerin, Physiotherapeutin und Osteopathin mit eigener Praxis.

Die Festlegung der Reihenfolge auf dem Stimmzettel erfolgte, so will es die Kommunalrechtsordnung, per Losverfahren. Kurios: Die Reihenfolge spiegelt laut Pfeifer genau umgekehrt den Eingang der Bewerbungen wider: Sabine Martin-Fesenmeyer auf Position 1, Denise Grau auf zwei, Nicolas Lennartz-Bock auf drei, Matthias Merscher auf vier und Lutz Spitzner auf fünf.