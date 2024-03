Neckarsteinach. (lew) SPD gegen CDU, Herold Pfeifer gegen Marcus Pritsch: So lautete vor zwölf Jahren das Duell um den Bürgermeisterposten. Der SPD-Mann setzte sich bekanntlich durch und wurde 2018 als alleiniger Kandidat im Amt bestätigt. Am vergangenen Sonntag trat Pfeifer nicht mehr an. Seine Nachfolge machen Lutz Spitzner (SPD) und Nicolas Lennartz-Bock (FWG) in einer Stichwahl am 17. März

