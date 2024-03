Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt für die Neckarsteinacher, nachdem der erste Wahlgang zur Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag mit dem Ergebnis einer Stichwahl endete. Lutz Spitzner (SPD) und Nicolas Lennartz-Bock (FWG) treten am Sonntag, 17. März, im zweiten Wahlgang gegeneinander an.

Die RNZ hat die beiden Kandidaten